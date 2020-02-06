وأشارت إلى أن وزراء الخارجية يبحثون خلال اجتماعاتهم مذكرة وخارطة الطريق بشأن موضوع السنة لعام2019 "إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"، وبحث التقرير عن العروض التي قدمتها الدول الأعضاء لاستضافة المركز الأفريقي لأسواق التميز ، وبحث معلومات مستكملة حول استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020 - 2030) ، وبحث التقرير عن التقدم الذي أحرزته منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشاريع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن .

وأشارت السفيرة نجم الى وجود بنود معروضة على المجلس التنفيذي لبحثها ورفعها إلى المؤتمر القمة الافريقية 33 والذى سيعقد يومي 9و 10 الجارى بأديس أبابا لاعتمادها منها مشروع البروتوكول المنقح بشأن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة ، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد الهجرة الأفريقي ، ومشروع النظام الأساسي لإنشاء مركز العمليات القاري في الخرطوم ، ومشروع قواعد إجراءات المؤتمر التي تمت مواءمتها ،ومشروع النظام الإصلاح الأساسي للمفوضية الذي تمت مواءمته .

وفيما يخص الانتخابات .. أوضحت المستشار القانوني للاتحاد أن المكتب القانوني سيدير الانتخابات خلال المجلس التنفيذي الذى سيصوت على إنتخاب عضو واحد في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ، وانتخاب ستة أعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وانتخاب عضو واحد في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، وانتخاب أربعة أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، وانتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن من 12 دولة والتي تتطلب حصول كل مرشح علي ثلثي اصوات الدول الأعضاء للفوز بالمقعد .

وأضافت السفيرة أن المجلس سيبحث بنود مقترحة من الدول الأعضاء وهي مشروع الموقف الأفريقي الموحد بشأن استرداد الأصول وهو بند اقترحته جمهورية نيجيريا ، ومشروع جدول الأعمال للدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي،وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ،واجتماع التنسيق الثاني بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية "الآليات الإقليمية" ، وبحث عرض لاستضافة الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي "بند اقترحته جمهورية تشاد"،واعتماد مقررات الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.