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الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحقق أعلى مشاركة فى تاريخها

الخميس، 06 فبراير 2020 10:28 م
الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحقق أعلى مشاركة فى تاريخها وكيل الاوقاف نوح العيسوى
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بأن مسابقة الأوقاف العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م قد حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها، حيث بلغ عدد المشاركين خمسة وثمانين متسابقا من ثلاث وستين دولة ، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة ثلاثين دولة ، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة.   

 

وقال العيسوى، فى بيان صحفى، أن وزارة الأوقاف أعدت برنامجا خاصا لزيارة بعض المعالم الأثرية والتاريخية والمعالم الحضارية بالقاهرة، كما سيشارك نخبة من المشاركين في زيارة محافظة الوادي الجديد بمناسبة قيام معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بافتتاح مسجد المطار بمدينة الخارجة ، وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد صباح الأحد الموافق 9 / 2 / 2020م.

 

وخصصت الأوقاف -حسب تصريح متحدثها الرسمى د. أحمد القاضى- 150 ألف جنيه كمكافأة خاصة للفائز الأول من قارة أفريقيا، و130 ألف جنيه للفائز الثانى فى الفرع الأفريقى، مضيفا هذه باقة حب لاسم أفريقيا القارة الأم وتقديرا لمتسابقيها والدول المشاركة، بينما الفائز الأول فى الفرع العام 100 ألف جنيه.

 

وأضاف القاضى، لـ"اليوم السابع"، أن مصر تتأهب لمحفل دولى تستقبل فيه حفظة كتاب الله، ورموز مستقبليه يحملون أمانة كتاب الله جميعهم وجميع دولهم لها مكانة خاصة واستقبال بروتوكولى بإشرف وزير الأوقاف وحضور قيادات الوزارة تقديرا لإخوانا وخدام كتاب الله.

وأشاد القاضى، بالمشاركة الدولية والعربية والأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تقابل الأمر بحفاوة ومشاركة وحرص حيث ترسل روسيا 11 حافظ لكتاب الله ومحكم مشهود له نتشرف بمشاركته، قائلا: "أهل القرآن إخوه وأصحاب مكان على المأدبة المصرية التى خرجت عمالقة التلاوة وتعمل على استمرار هذا العطاء فى مصر وكافة دول العالم، حيث إن مصر تقف على ثغر الإسلام لنشر الوسطية ومحاربة التطرف".

أكدت وزارة الأوقاف، حضور  84 متسابقا بمشاركة  62 دولة منهم 28 دولة، و 10 محكمين أجانب بالمسابقة الدولية لـ27 القرآن الكريم  التى تنطلق السبت المقبل .


و يبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم شيخ الإقراء العالم عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله بمشاركة أسرته، ورعاية رئيس الجمهورية من يوم السبت المقبل 8 لـ13 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين.

 

وزاره الاوقاف

مسابقه القران الكريم

ليله القدر

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