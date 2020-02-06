افتتاح أعمال تطوير مدرسة كفر العلو بحلوان بـ 5 ملايين جنيه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير مدرسة عرب كفر العلو الابتدائية بحلوان بحضور داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالإنابة عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن اعمال تطوير مدرسة كفر العلو تعد نموذج للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية وجمعيات المجتمع المدنى لتحقيق استراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستندامة، التى يأتى التعليم كأحد أعمدتها الرئيسية.

وأضاف المحافظ أن عملية تطوير المدرسة تمت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالتعاون بين جمعية تكاتف وإتحاد بنوك مصر بتكلفة بلغت 5,18 مليون جنيه وهى المدرسة الثانية التى تم تطويرها فى إطار مبادرة اتحاد البنوك لتطوير العشوائيات "عيشة وهوية" بالتبين بحلوان.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير لم تقتصر على أعمال التطوير الانشائى للفصول الدراسية بهدف خفض الكثافة الطالبية بالفصول وانشاء غرف أنشطة فقط بل امتدت أعمال التطوير لتشمل برامج بناء قدرات المدرسين.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم أن المدرسة بعد التطوير أصبح بها 42 فصل بدلاً من 30 كما تم إضافة منطقة رياض أطفال وأصبحت مكونة من قاعتى رياض اطفال مجهزة بالكامل وفناء خاص ومنطقة ألعاب خاصة بالاطفال و3 دورات مياه بالاضافة إلى توفير غرف للانشطة وغرف للمدرسين لم تكن موجودة قبل التطوير .

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم الالتزام بكود المعاقين في عملية التطوير بتوفير دورة مياه للطالبات وأخرى للطلاب لخدمة ذوى الإعاقة إلى جانب توسعة أبواب غرف الأنشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.