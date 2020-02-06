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احتمالات بتوقف خطوط إنتاج "آيفون" فى الصين بسبب فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:32 ص
احتمالات بتوقف خطوط إنتاج "آيفون" فى الصين بسبب فيروس كورونا انتشار الكورونا
كتبت: إنجي مجدي

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قالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية إن هناك احتمالات بتعليق خطوط إنتاج هاتف "أيفون" فى الصين بسبب الانتشار السريع والمتزايد لفيروس كورونا.

 

وأشارت الصحيفة في تقرير، الخميس بشأن التهديدات والمخاطر التي تحيط بالاقتصاد الصيني جراء انتشار الفيروس القاتل، الذي حول الشوارع في مدينة ووهان ومدن صينية اخري إلى مناطق خالية تماما من الناس، إلى أن الكثير من المنتجات الإليكترونية والمصانع فى الصين تتجه إلى التوقف عن العمل وسط صراع الحكومة الصينية لمواجهة تفشي الفيروس على أراضيها.

 

وقامت شركة فوكسكون التايوانية التى تصنع الهواتف بغلق جميع مصانعها في الصين، بعدما أجبرت الحكومة الشركات والمصانع على الإغلاق حتى العاشر من فبراير على الأقل، ونقل التقرير عن لاري كادلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تأكيده أن فيروس كورونا سيكون له بعض التأثير على الإمدادات السلعية القادمة من الصين متوفعا أن يحدث بعض النقص في هذه الإمدادات.

 

وبلغ عدد مصابي الفيروس نحو 30 الف وفقا للارقام المعلنة، فيما بلغت الوفيات 564 شخصا، ونقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة، إن الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى لأكبر هيئة تشريعية فى البلاد فى الوقت الذى تكافح فيه تفشي الفيروس كورونا وسط فرض قيود واسعة على السفر وغيره من الأنشطة بهدف السيطرة على انتشاره. 

 

وعادة ما يجتمع المؤتمر الشعبى الوطنى الذى يشارك فيه حوالى 3000 مندوب فى جلسة مدتها عشرة أيام بداية من الخامس من مارس فى بكين بهدف إقرار التشريعات والكشف عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية للعام. وقال مسئول كبير فى الحكومة لرويترز، طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر "لا يزال التركيز منصبا على اتخاذ إجراءات من أجل عقد الاجتماع فى موعده، لكننا نبحث العديد من الخيارات نظرا لأن وضع (الفيروس) لن يتم احتواؤه على الأرجح بحلول مارس"، وأضاف "التأجيل أحد تلك الخيارات".

 

 

 


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