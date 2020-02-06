إصابة 3 أطفال بحروق شديدة إثر سقوط مياه ساخنة عليهم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أطفال بحروق بأنحاء الجسم إثر سقوط مياه ساخنة عليهم داخل منزلهم بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة 3 أطفال بحروق من الدرجة الأولى إثر سقوط مياه ساخنة على أجسادهم خلال اللعب داخل منزلهم بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى كوم حمادة العام وتم تحويلهم الى مستشفى كفر الزيات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لأحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما شهدت محافظة البحيرة عدة حوادث بالطرق الصحرواية منها إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز النوبارية بالبحيرة.

وكذلك شهد مركز حوش عيسى بالبحيرة إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية.