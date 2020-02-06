سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 14 إسرائيلياً غالبيتهم جنود فى عملية دهس

الخميس، 06 فبراير 2020 04:32 م
إصابة 14 إسرائيلياً غالبيتهم جنود فى عملية دهس صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 شخصاً إسرائيلياً بجروح، بينهم شخص إصابته خطيرة، عندما اصطدمت سيارة بحشد في وسط القدس، ليل الأربعاء الخميس، وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن معظم الجرحى جراء عملية الدهس جنود، موضحاً في بيانٍ «أُصيب جندي بجروح بالغة ونُقل إلى مستشفى كما أصيب 11 جندياً آخرون بجروح طفيفة".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنّها «عالجت ونقلت» إلى المستشفيات 14 شخصاً أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

من جهته، أكد متحدّث عسكري لوكالة لؤسائل إعلامية أن الجيش على علم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن هناك عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.

ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العملية، لكنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

 


إسرائيل

ترامب

خطة السلام

دهس

14 إسرائيليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة