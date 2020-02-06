إصابة 14 إسرائيلياً غالبيتهم جنود فى عملية دهس

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أصيب 14 شخصاً إسرائيلياً بجروح، بينهم شخص إصابته خطيرة، عندما اصطدمت سيارة بحشد في وسط القدس، ليل الأربعاء الخميس، وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن معظم الجرحى جراء عملية الدهس جنود، موضحاً في بيانٍ «أُصيب جندي بجروح بالغة ونُقل إلى مستشفى كما أصيب 11 جندياً آخرون بجروح طفيفة".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنّها «عالجت ونقلت» إلى المستشفيات 14 شخصاً أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

من جهته، أكد متحدّث عسكري لوكالة لؤسائل إعلامية أن الجيش على علم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن هناك عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.

ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العملية، لكنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.