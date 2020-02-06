أوزباكستان تجلى 251 مواطنا من الصين بسبب "كورونا"

أعلنت شركة الخطوط الجوية في أوزباكستان، اليوم الخميس، إجلاء 251 مواطنا من الصين على خلفية تفشي فيروس "كورونا" بشكل واسع في البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن جميع الركاب يخضعون حاليا للحجر الصحي في مقر إقامة مؤقت عقب وصولهم إلى مطار "طشقند الدولي"، وأنه بذلك تكتمل عملية نقل مواطني البلاد من الصين إثر تفشي الفيروس.
وتعد تلك الرحلة هي رحلة الإجلاء الجوي الثالثة لمواطني أوزباكستان من الصين، ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت "كورونا" حالة طوارئ عالمية بعد تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة ومئات الوفيات داخل الصين وخارجها، ويعتقد أن مركز انتشار الفيروس هو مدينة "ووهان" الصينية.
كما أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، الخميس، أن ما مجموعه 1153 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الأربعاء، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 261 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم يوم الأربعاء.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية أنه بنهاية يوم الأربعاء، توفي ما مجموعه 563 شخصا بسبب هذا المرض، وتم الإبلاغ عن 28018 حالة مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين.
وفى سياق متصل ذكر مقر مكافحة الوباء المحلي أن سوق دونان كونمينغ للزهور، أكبر سوق لتجارة الزهور النضرة في آسيا، علق العمل إعتبارا من يوم الخميس وسط تفشي الوباء.
وكان السوق قد أوقف سابقا خدمات تجارة الزهور والنبات والسياحة وخدمات التموين في 26 يناير لتجنب خطر العدوى الناجمة عن تجمع الحشود.
ووصل حجم تجارة الزهور المقطوفة النضرة في السوق، وهي مقياس لسوق الزهور الصيني، والذي يتخذ من كونمينغ مقرا له في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، الى 9.23 مليار زهرة، مع قيمة تجارة تبلغ 7.44 مليار يوان (حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.
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