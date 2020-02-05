50 وزيرًا فى مؤتمر دولى حول الأمن النووى يبدأ أعماله فى فيينا الاثنين

فيينا /أ ش أ/

تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرًا وزرايًا موسعًا حول تعزيز الأمن النووى على الصعيد العالمى وذلك يوم الاثنين المقبل فى فيينا ويستمر ثلاثة أيام.

وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم الأربعاء، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا، أن المؤتمر الوزارى الذى تستضيفه الوكالة سوف يناقش كيفية الحفاظ على الأمن النووى وتعزيزه فى جميع أنحاء العالم والحد من تهديد المواد النووية وغيرها من المواد المشعة المستخدمة لأغراض ضارة.

وأشار البيان إلى حضور 50 وزيرًا ومسئولاً حكوميًا رفيع المستوى إضافة إلى صانعى السياسات والخبراء الآخرين لمراجعة الوضع الحالى للأمن النووى الدولى وتبادل الآراء بشأن الأولويات المستقبلية، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتماد إعلان وزارى يحدد التزامات الدول الأعضاء بالأمن النووى خلال أعمال اليوم الأول.

ونوه البيان بحضور أكثر من 1600 مشارك فى أعمال المؤتمر، يمثلون أكثر من 130 دولة عضو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية و35 منظمة دولية وإقليمية وغير حكومية.

يعد المؤتمر هو المؤتمر الوزارى الثالث للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووى بعد المؤتمرين الذين عُقدا فى عامى 2013 و 2016 وتشمل القضايا المطروحة اما المؤتمر الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية وتقييمات التهديدات والمخاطر وثقافة الأمن النووى والحماية المادية للمواد النووية والمشعة ومكافحة الاتجار غير المشروع وتنمية الموارد البشرية وأمن الكمبيوتر والمعلومات.