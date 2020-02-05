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1367 شاب ببنى سويف يتنافسون للإلتحاق بمبادرتى المجلس الإستشارى والتأهيل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:41 م
1367 شاب ببنى سويف يتنافسون للإلتحاق بمبادرتى المجلس الإستشارى والتأهيل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلنت محافظة بنى سويف، أن عدد الشباب الذين سجلوا أسماءهم باستمارات الإلتحاق بمبادرتى المجلس الإستشارى للشباب والتأهيل والتمكين بلغ 1367شابا من الجنسين " 913 للمجلس الاستشارى، 454 تأهيل وتمكين" وذلك  منذ الإعلان عن المبادرتين.

وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، فى بيان له اليوم الأربعاء على إستمرار فتح باب التقديم أمام الشباب الراغبين فى التسجيل حتى السابع من الشهر الحالى عبر رابطين حددتها المحافظة على موقعها الإلكتروني .

وأوضح محافظ بنى سويف أن هذه المبادرات النوعية التى تتبناها المحافظة فى مجال التمكين الفعلى للشباب، وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، فى بيان له اليوم السبت، على إستمرار فتح باب التقديم أمام الشباب الراغبين فى التسجيل حتى السابع من الشهر الحالى عبر رابطين حددتها المحافظة على موقعها الإلكتروني .

وأطلق  محافظ بنى سويف المبادرتين خلال مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء 27 يناير الماضى، لافتا إلى تشكيل لجنة مختصة لتتولى اختبارات المتقدمين واختيار من تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها خلال المؤتمر والموجدة على موقع المحافظة الإلكترو فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تترجمها الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفقاً لرؤية مصر للتنمية 2030، مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الإستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات .

وعلي صعيد آخر أصدر  محافظ بني سويف قرارا بالموافقة على تثبيت 152 من العاملين الذين سبق تعديل الشكل التعاقدى لهم على بند 2/3 الباب الأول " صناديق وحسابات خاصة" بموازنة الديوان العام والذين استوفوا الشروط القانونية للتثبيت على الدرجة المالية والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفى قرين كل منهم،على أن تكون درجاتهم المالية بصفة شخصية تلغى في حال خلوها من شاغليها لأي سبب من الاسباب.

وتضمن القرار تثبيت 20 من العاملين بديوان عام المحافظة،و2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،و8 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، و27 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، 2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،و2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ،و3 من العاملين بمشروع المحاجر ، و2 من العاملين بالإدارة العامة للأملاك ،و8 من العاملين بمشروع الدواجن ،و2 من العاملين بالإدارة العامة للمرور، و13 من العاملين بمشروع المواقف ، 13 من العاملين بمشروع النظافة، و50 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق.

 

 


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