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وصول ثانى طائرة روسية من مدينة ووهان الصينية وعلى متنها 64 مواطنا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:35 م
وصول ثانى طائرة روسية من مدينة ووهان الصينية وعلى متنها 64 مواطنا مكافحة فيروس كورونا
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وصول ثانى طائرة مخصصة لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد، وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن ثانى طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية وصلت مقاطعة "تيومين" فى روسيا، وأجلت 64 مواطنًا آخر من مدينة "ووهان"، وجميعهم سالمون من عدوى فيروس (كورونا).

وفى هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إنه من السابق لأوانه تقييم عملية مكافحة فيروس (كورونا) في روسيا".وأضاف في تصريح صحفي أن العمل جار بشكل منهجي وعلى نطاق واسع من قبل جميع الهيئات المعنية، بما في ذلك العلماء والدبلوماسيون وسلاح الجو.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، وصول أول طائرة روسية وإجلاء 80 مواطنًا، من مدينة ووهان الصينية، وتوصيلهم إلى مقاطعة "تيومين" في روسيا، موضحًا أن المواطنين الروس بصحة جيدة ولا يوجد بينهم مصابون بالفيروس وأنهم سيتوجهون إلى أماكن الحجر الصحى. 

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.
 

وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية الثلاثاء.
وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.
 

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها  الثلاثاء، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها الاثنين و5173 حالة الأحد.
 

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن دفعة من عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، وصلت إلى الصين أمس، حيث سيخضع العقار لتجارب سريرية لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).

 


كورونا

فيروس كورونا

مكافحه فيروس كورونا

روسيا

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