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وزيرة التعاون الدولى تستعرض مشاركتها كرئيس مشارك لمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:42 م
وزيرة التعاون الدولى تستعرض مشاركتها كرئيس مشارك لمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى تغريدة لها على تويتر: "أتشرف بدوري كرئيس مشارك لمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اطلق خلال منتدى الاقتصاد العالمي لتدعيم شراكة  الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أثر تنموي بالإسراع بمعدلات النمو الاحتوائي ونمو المجتمعات وتشكيل الثورة الصناعية الرابعة. 
 
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.
 
 
وأكدت هالة السعيد، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك فى إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية‪.‬
 
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة فى ظل الإصلاحات القطاعية التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي فى مصر.
 
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