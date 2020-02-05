وزيرة التجارة تمد عمل المجالس التصديرية 3 أشهر

كتب سماح لبيب وإسلام سعيد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 12 لسنة 2019 لوزير الصناعة والتجارة بالتجديد للمجالس التصديرية لمدة 3 أشهر.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وقالت نيفين جامع، فى بيان صحفى سابق، إن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.

وأشارت "جامع"، إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها إلى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة فى الارتقاء بمعدلات التصدير خاصه فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بقطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.