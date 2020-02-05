ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، دون ذكر المزيد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن خلال أكتوبر الماضى عن عملية عسكرية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، في شمال شرق سوريا.

وفي سياق متصل.. صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة للتشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها شمالي سوريا.
 