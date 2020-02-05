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موسكو تعرب عن قلقها بشأن تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:52 م
موسكو تعرب عن قلقها بشأن تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف
موسكو(أ ش أ)

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قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تنظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة.  وتأتى تصريحات ريابكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - تزامنا مع إعلان القوات البحرية الأمريكية نشر سلاح نووي منخفض القوة ينطلق من الغواصات.

ويرى مؤيدو الحد من التسلح وبعض أعضاء الكونجرس، أن مثل هذه الأسلحة منخفضة القوة قد تجعل نشوب صراع نووي أكثر ترجيحا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، في خطوة ترى أنها ضرورية "لردع الخصوم".

يشار إلى أن للأسلحة النووية منخفضة القوة آثارا مدمرة رغم أن قوتها أقل من 20 كيلوطن، حيث كانت للقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما باليابان في أغسطس 1945 نفس القوة التفجيرية تقريبا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، وهو شىء ترى أنه ضرورى لردع الخصوم لكن ينتقده البعض قائلين إنه يخفف من قيود استخدام الأسلحة النووية.

وقال جون رود وكيل وزارة الدفاع للسياسات في بيان أمس الثلاثاء "هذه القدرة التكميلية تعزز الردع وتوفر للولايات المتحدة سلاحا استراتيجيا سريعا منخفض القوة وأكثر قدرة على البقاء".

وتابع قائلا إن هذا السلاح "يدعم التزامنا بتوسيع نطاق الردع ويظهر للخصوم المحتملين أنه لا ميزة من وراء النشر النووي المحدود لأن بوسع الولايات المتحدة بسهولة أن ترد بثقة وحسم على أي تهديد".

يذكر أن وثيقة أصدرها البنتاجون عام 2018 دعت الجيش إلى توسيع قدراته النووية المنخفضة القوة قائلا إن الولايات المتحدة ستجري تعديلا على عدد محدود من الرؤوس الحربية الموضوعة على صواريخ باليستية تنطلق من الغواصات بخيارات منخفضة القوة.

وقال النائب الديمقراطي آدم سميث رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجس النواب في بيان "قرار الإدارة نشر الرؤوس الحربية دبليو76-2 يظل قرارا مضللا وخطيرا. فنشر هذا الرأس الحربي لن يجعل الأمريكيين أكثر أمنا".


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