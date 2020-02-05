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موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:00 ص
موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتعرض البلاد بدء من اليوم الأربعاء 5 فبراير الجارى وحتى الأحد 9 فبراير، لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
 
ومن المتوقع أن يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات الأربعاء والخميس، واعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات  مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية اليوم الأربعاء وتمتد اعتبارًا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجه البحرى. 
 
وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اليوم الأربعاء وغدًا الخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، واعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات  مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

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