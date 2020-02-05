ممرضة صينية تعانق طفلتها على الهواء خوفا من نقل عدوى فيروس كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

في حوار مؤثر بين أم وطفلتها أمام إحدى المستشفيات في الصين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يحتوى على مشهداً مؤثراً للقاء ممرضة وابنتها، بعد غيابها بسبب عملها المستمر في المستشفى للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وأظهر الفيديو الأم وهي تعانق طفلتها في الهواء عن بعد حرصاً على حمايتها من الفيروس القاتل بينما بكت الطفلة لبعد أمها عنها وعدم قدرتها على الاقتراب منها.

حوار مؤثر بين أم وطفلتها في الصين 🇨🇳



تداولت مواقع صينية مشهداً مؤثراً للقاء ممرضة وابنتها، بعد غيابها بسبب عملها المستمر في المستشفى للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وتظهر الأم وهي تعانق طفلتها في الهواء عن بعد حرصاً على حمايتها من الفيروس القاتل.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/aUfcuhD6II — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 5, 2020

وكانت قد كشفت الممرضات والمسعفات بالفريق الطبى بمدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا، أن حصيلة التعامل مع فيروس كورونا قد تسببت في حدوث تقرحات بوجوههم، بسبب ارتداء الأقنعة الطبية والنظارات الواقية، طوال الوقت بجانب الإرهاق الذى تسبب به الفيروس، مما تركهم مصابين بقروح وعلامات على بشرتهم.



الام تحاول احضتان ابنتها على الهواء



البنت تبكى امام والدتها

تُظهر الصور وفقا لجريدة " ديلى ميل" البريطانية، جروح الوجه والإرهاق الواضح الذي عانى منه الفريق الطبي الصيني المجتهد في مدينة ووهان التي ضربها فيروس كورونا أواخر الشهر العام الماضى، وتمت مشاركة الصور على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية وتسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الأطباء والممرضات لرعاية مرضاهم المرضى.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن الطاقم الطبي المتمركز في ووهان بمقاطعة هوبى بشرق الصين يقف حاليا دون توقف، بجانب أن العديد من العمال مرهقون لدرجة أنهم غالباً ما ينهون نهارهم على كراسي وأرضيات المستشفى قبل بدء نوبة أخرى، حيث أفادت التقارير أن الفرق الطبية مشغولة للغاية، وليس لديها الكثير من الوقت لتناول وجبة أو حتى الذهاب إلى المرحاض.

وفي الوقت نفسه ، يتعين عليهم ارتداء معدات واقية ثقيلة من ماسك الوجه أو النظارات الواقية بإحكام للمساعدة في منع انتشار العدوى، بالإضافة إلى الضغط النفسي والعاطفي للتعامل مع الأعداد المتزايدة من مرضى الفيروس التاجي، تركت البدلات السميكة والأقنعة الضيقة للعديد من عمال المستشفى بثورًا وقروحًا وجربًا على وجوههم وأجسادهم.