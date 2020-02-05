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الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:59 م
خالد صلاح
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مصرع شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية وسط أوروبا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:21 م
مصرع شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية وسط أوروبا عواصف ثلجية
أ ش أ

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لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح وسط أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية من هبوب رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة وثلوج تشهدها المنطقة، ففى سلوفينيا، أدت الرياح فى بلدة /مييافا/ شرقى البلاد إلى حدوث اضطرابات فى موقف للحافلات ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما أبلغت السلطات فى جمهورية التشيك عن اضطرابات كبيرة بسبب تساقط الثلوج، حيث سقطت شجرة على طريق شمال العاصمة /براغ/ واصطدمت بسيارة، ما أدى إلى مقتل سائقها، وانقلبت حافلة تنقل 12 راكبا فى شمال غربى جمهورية التشيك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما يعانى 16 ألفا و500 أسرة من انقطاع التيار الكهربائى لبعض الأوقات.

وأغلق الطريق السريع الرئيسى المؤدى إلى ألمانيا بالقرب من مدينة /أوستى ناد لابم/ الواقعة شمالى التشيك، مسببًا ازدحاما دام عدة ساعات.

والتقطت احدى الكاميرات مقطع فيديو لعاصفة ثلجية نادرة تحوم في جبال ترومس في النرويج يوم 28 يناير، وتنبأ البعض بأنها مقدمة لعاصفة ثلجية قوية تضرب هذه المنطقة من النرويج خلال أيام، ولكن علقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مثل هذه الظواهر بأنها تحدث عندما تعمل قص الرياح السطحية على توليد دوامة فوق الغطاء الثلجي مما يؤدي إلى رفع عمود من جزيئات الثلج من الأرض.

وفى وقت سابق، عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو التقطه مواطنو مدينة تفير الروسية يظهر لحظة وصول عاصفة ثلجية مصحوبة برياح شديدة، وتشهد المنطقة الوسطى في روسيا هذا الشتاء غياب الثلوج وحرارة قياسية لم تسجل منذ عقود، إذ رحب مواطنو تفير بوصول الثلج إلى مدينتهم ولو بهذا العنف.


سلوفاكيا

الأحوال الجوية

أوروبا

رياح

عواصف ثلجية

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