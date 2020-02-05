مجلس الوزراء: 200 طبيب يشرفون على العائدين من الصين.. فيديو

كتب-أحمد صلاح العزب

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتعامل بصورة مختلفة مع أبنائها بالخارج منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر كانت من أوائل الدول التي عرضت على أبنائها في مدينة ووهان الصينية العودة إلى مصر بعد تفشي فيروس كورونا».

وأردف «تم إجراء فحص ظاهري على المصريين العائدين من الصين للتأكد من عدم وجود ارتفاع في درجات الحرارة»، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي المشرف على العائدين يتخطى 200 شخصا.