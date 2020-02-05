"كورونا" يجبر عريس وعروسه للسير على الأقدام بملابس الزفاف حتى المنزل.. فيديو

وكالات الأنباء

بعد فرض الحظر على تنقل السيارات فى شوارع هوانجقانج فى أعقاب تفشى فيروس كورونا، قرر عريس صينى نقل عروسه إلى منزله مشيا على الأقدام، ووفقاً لموقع البيان الإماراتى، فقد توقفت سيارة للشرطة بعدما لمحت العروسين وهما يمشيان على الطريق السريع الخالى من السيارات، حاملين حقيبة، فاقتربت منهما ونقلتهما إلى بيت الزوجية.

وقال العريس أنه بسبب الأزمة التى يمر بها البلد بسبب تفشى فيروس كورونا، قرر الاحتفال بعرسه ببساطة وهدوء وأخذ عروسته إلى بيته مشيا على الأقدام.

وفى وقت سابق كانت الوكالة الصينية نشرت مجموعة من الصور لاثنين من العاملين فى المجال الطبى بالصين، وهما ليو قوانج ياو وتشياو بينج، وقالت الوكالة إن الثنائى وقعا فى الحب من أكثر من سنتين، وعند تفشى فيروس كورونا الجديد قاما بالتسجيل لدى الفريق الطبى للمشاركة فى جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد فى مقاطعة هوبى.

وقبل انطلاقهما شجعا بعضهما البعض وتواعدا بالزواج بمجرد أن يعودا إلى مقاطعة خنان. كما التقاط الثنائى صور سيلفى قبل انطلاقهما من مقاطعة خنان بوسط الصين إلى مدينة ووهان.