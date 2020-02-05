فريق كرة قدم كردى ينسحب من الدورى التركى بسبب العنصرية

كتب أحمد علوى

أعلن فريق كرة القدم في مدينة سيزري ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا عن انسحابه من دوري كرة القدم التركي، حيث أشار إلى استمرار العنصرية ضد النادي، وفقا لتقرير وكالة أنباء مزوبوتاميا المؤيدة للأكراد يوم الثلاثاء.

أعلن سيزري سوبر، الذي يتنافس في دوري الدرجة الثانية التركي، قرار انسحابه على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى الظلم الذي عانى منه الفريق من قبل اتحاد الكرة التركي ولجنة التحكيم التركية المركزية.

وأشار بيان الانسحاب إلى المشكلات التى واجهها النادي، بما في ذلك الشعارات والأناشيد العنصرية، وقارن الملاعب ولاعبي كرة القدم بالساحات والمصارعين.

يذكر أن هاكان شوكور، نجم القدم التركي السابق، صاحب الـ48 عامًا كان قد أعلن في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد بدأت العمل الآن، لم يتبق لى أي شيء في أي جزء من العالم، لقد أخذ أردوغان كل شيء منى، حقي في الحرية وشرح موقفي والتعبير عن نفسي وكذلك الحق في العمل".

واضطر نجم كرة القدم التركي السابق للرحيل عن بلاده بسبب مواقفه المعارضة لقرارات الرئيس التركي أردوغان، وخوفًا من "بطش" الحكومة التركية، ويعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل كسائق فى شركة "أوبر" وأيضًا يبيع الكتب فى واشنطن.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد التركى لكرة القدم، استقالته من منصبه، الأحد، على خلفية خضوع الأعضاء للتحقيق بشأن ضلوعهم فى التحرك العسكرى، الذى شهدته البلاد فى الفترة الأخيرة من عدمه، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

وقد أكدالاتحاد التركى لكرة القدم فى وقت سابق على ضرورة احترام خيارات الشعب التركى والقيم الديمقراطية التى تتحلى بها تركيا، مبدياً استنكاره للأحداث السياسية التى شهدتها البلاد، بعدما حاولت مجموعة من الجيش الاستيلاء على مقاليد الحكم.