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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:14 م
فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن فتح باب تلقى التظلمات علي نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 19 فبراير الجاري، وذلك بديوان عام المديرية بمدينة الغردقة.

من جانبه قال هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن لجنة النظام والمراقبة قامت بإرسال إعلان لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة باستقبال التظلمات، بديوان مديرية التربية والتعليم بالغردقة، عن طريق ولى أمر الطالب وتقديم صورة بطاقته.

وكان اعتمد أمس الثلاثاء اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس البحر الأحمر 53%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين  100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 67.6%.

وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات 6299 طالبا، وأن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر بالمحافظة والخاصة بالتعليم العام 53 لجنة تشمل مدينة الغردقة، غارب، القصير، سفاجا، ومرسى علم، الشلاتين، حلايب، أما التعليم الفنى عدد اللجان 4 والطلبة المتقدمين يبلغ عددهم 487 طالبا.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصحيح للأوراق امتحانات الإعدادية بدأت يوم 26 يناير الجارى، مؤكداً أن عمليات التصحيح والحصر كانت تتم  أولاً بأول.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر: أن المديرية حرصت على أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وهذا ما تم رصده من رضا الطلاب خلال عملية الامتحانات.


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