فتاة تبكى أمام سيارة إسعاف بعد نقل جثمان والدتها لحرقه لإصابتها بكورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

وثقت إحدى الكاميرات فى مدينة ووهان الصينية لحظات صعبة ومؤلمة لامرأة وهى تبكى خلف سيارة إسعاف تحمل جثمان والدتها التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا القاتل وقررت السلطات حرق جثمانها، وأظهر الفيديو السيدة وهى تبكى أثناء ذكرها كلمة "أمي، أمي، أمي" بعد أن خسرت أمها بسبب فيروس كورونا، وأخذت السيدة المتوفية من المستشفى للحرق مباشرة حسب اللوائح الجديدة، دون أن تقول لها الوداع أو أن تراها.

لحظات صعبة ومؤلمة لامرأة وهي تبكي "أمي، أمي، أمي" بعد أن خسرت أمها بسبب فيروس كورونا حيث أخذت من المستشفى للحرق مباشرة حسب اللوائح الجديدة، دون أن تقول لها الوداع أو أن تراها.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/igMb8Ajk4m — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 5, 2020

وجَّهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع، وذكر "مبدأ توجيهي " مشترك ، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام - بثته وسائل إعلام صينية اليوم /الأحد/ أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا " بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.



الفتاة امام سيارة الاسعاف

وأوضح أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.