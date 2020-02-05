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غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:00 ص
غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب" الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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يبدأ غدًا الخميس فى الثانية عشر ظهرًا فترة الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تأكدت الهيئة من ملائمة مقارات السفارات والقنصليات فى الخارج التى تعد مقار التصويت.

وكانت السفارات المصرية من جانبها دعت المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات التكميلية، حيث تواصلت البعثات المصرية مع الجاليات المصرية فى الدول التى يحق لها التصويت فى الدوائر المعنية للتعريف بالجدول الزمنى للانتخاب التكميلى، والبدء فى تشكيل اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

ومن المقرر أن تستقبل سفارات مصر بالخارج، أفراد الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وسوف يكون تصويت الناخب بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر (قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وتنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.

 


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