علامات منذرة للإصابة بكورونا.. بعد حصد الفيروس لمئات الضحايا حول العالم

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة" The Sun" البريطانية، إن فيروس كورونا أودى المئات حول العالم حتى الآن، وتم تأكيد وجود حالات في 25 دولة، بما في ذلك حالتان في بريطانيا، وينتمى فيروس كورونا لعائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، والأمراض الأكثر خطورة مثل السارس.

وقالت الصحيفة، إن فيروس كورونا الجديد، 2019-nCoV ، هو سلالة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في البشر، ظهرت لأول مرة منذ حوالي شهرن ويعتقد أنها قفزت من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان محتمل ولكنه غير معروف، في مدينة ووهان الصينية.

واحدة من أفضل الطرق لحماية نفسك من الاصابة بفيروس كورونا الجديد" 2019-nCoV "، هي أن تكون على معرفة بالأعراض.

تعرف على أهم علامات الإنذار المبكر التي يجب أن تكون على دراية بها، وكيف تحمي نفسك ومتى تحصل على مساعدة طبية ...

ما هي علامات الإنذار المبكر؟

وفقًا لـهيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS "، ومنظمة الصحة العالمية WHO، عادة ما تشمل الأعراض المبكرة لعدوى الفيروس التاجي ما يلى: سيلان الأنف، السعال، التهاب الحلق، الحمى، الشعور بالتعب، صعوبة في التنفس، تشبه هذه الأعراض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ومع ذلك، يقال إن هذه السلالة الجديدة تؤدي على الأرجح إلى حدوث سعال وحمى، كما لاحظ الخبراء، ويحذرون من أن الحالة يمكن أن تتطور ويمكن للضحايا أن يصابوا بمضاعفات شديدة، وتشمل هذه المضاعفات: الالتهاب الرئوي، وتورم في الرئتين، مما قد يجعل من الصعب على الرئتين نقل الأكسجين إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء والوفاة، يمكن للالتهاب الرئوي الحاد أن يقتل الناس عن طريق التسبب في "غرق" الرئة بسائل يغطى الرئتين.





مدى انتشار الفيروس

ما مدى سرعة ظهور الأعراض؟

ينتقل الفيروس بين الناس من رزاز السعال والعطس واللمس أو المصافحة، يُعتقد أن الأعراض تظهر بين يومين وعشرة أيام بعد الإصابة بالفيروس.



اعراض فيروس كورونا ومضاعفاته

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا كنت قد سافرت إلى ووهان أو مقاطعة هوبى في الصين (أو أي منطقة متأثرة بشكل كبير) في آخر 14 يومًا، أو كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب فيجب استشارة الطبيب، تعرف هيئة الصحة العامة في إنجلترا الاتصال الوثيق، بأنه على بعد مترين من شخص ما، لمدة 15 دقيقة، أو أكثر أو يتقاسم غرفة لفترة طويلة.



فيروس كورونا

وقال كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين لدى إعلانه عن الحالتين في بريطانيا: "يمكننا أن نؤكد أن مريضين في إنجلترا، وهما من نفس الأسرة، قد أثبتا إصابتهما بفيروس كورونا"، ونحن نستخدم إجراءات مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى لمنع المزيد من انتشار الفيروس، لأنه مُعدٌى للغاية.

وأضاف: "نحن نستعد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا، ولدينا تدابير قوية لمكافحة العدوى للرد على الفور، نحن مستمرون في العمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي، مع تطور تفشي المرض في الصين للتأكد من أننا على استعداد لجميع الاحتمالات.

تحث الصحة العامة فى بريطانيا، الناس على البقاء في منازلهم وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما لو كنت مصابًا بالفيروس، فإنك تخاطر بنشره على الآخرين.

وقالت الصحيفة، إذا كنت تعاني من السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، أو كنت تعاني من ضيق في التنفس، اتبع هذه النصيحة:" لا تترك منزلك دون الحصول على مشورة من الطبيب".

كيف يمكن حماية نفسى؟

إن أفضل طريقة لمنع الإصابة بأي شكل من أشكال فيروس كورونا، هي ممارسة النظافة الجيدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "CDC

"، يقول أنه من أجل تقليل خطر الإصابة يجب عليك اتباع الآتى:

أولا: اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء، لمدة 20 ثانية على الأقل.

ثانيا: لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدى غير مغسولة.

ثالثا: تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

رابعا: إذا كان لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين من خلال البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً وتجنب الاتصال بالآخرين.

خامسا: يجب أيضًا أن تغطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال او العطس، ثم تلقيه، وتغسل يديك.

سادسا: من المهم أيضًا تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي ربما تكون قد لمستها، حيث ان النظافة مهمة لحمايتك من الفيروسات.

سابعا: تجنب الاتصال مع المرضى.