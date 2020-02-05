ضبط 61 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، واسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1006 قضية متنوعة.

ومن أبرز ما أسفرت عنه الحملات ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، لحيازته 61 طن و800 كيلو أسماك ماكريل معبأة داخل عبوات بدون فواتير، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

كما اسفرت الحملات عن تم ضبط مالك معمل ألبان"، بدون ترخيص"، بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل، بمحافظة الدقهلية، لحيازته30 طن و500 كيلو جبن رومى منتج نهائى ومستلزمات إنتاج محظور استخدامها فى الأغراض الغذائية، غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتجميعه 500 لتر مواد بترولية، دون التعاقد مع الجهات المختصة، وقدرت بقيمة المالية بـ 33 ألف جنيه.

واسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المعادى، بمحافظة القاهرة، لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة والمدون بها كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة وتجميعه 64 ألف و495 لتر بنزين، دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية (550136) جنيهاً تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.