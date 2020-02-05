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ضبط 11 رأس ماشية يشتبه فى إصابتها بأمراض داخل مزرعة بالبحيرة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:52 م
ضبط 11 رأس ماشية يشتبه فى إصابتها بأمراض داخل مزرعة بالبحيرة مزرعة مواشى ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

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نجحت شرطة التموين من ضبط 11 رأس ماشية يشتبه بإصابتها بأحد الأمراض داخل مزرعة تابعة لإحدى شركات إنتاج الألبان بالبحيرة.

 

البداية بوصول معلومات أكدتها تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة عن وجود عدد من رؤوس الماشية يشتبه فى إصابتهم بما أحد الأمراض بمزرعة تابع لإحدى شركات إنتاج الألبان كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير على مساحة 150 فدان تقريباً وبها عدد 7000 رأس ماشية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها بالاشتراك مع الجهات المعنية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لرؤوس الماشية بها، حيث تم إجراء اختبار طبى لعدد منها، والذى أسفر عن الاشتباه فى 11 حالة أبقار مصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

وبسؤال المدير المسئول عن المزرعة قرر باتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لرؤوس الماشية الموجودة بالمزرعة ونفى علمه بوجود حالات مصابة منها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر ان إدارة مباحث التموين بسوهاج شنت حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط "محمد ج ع ح" 37 سنة مدير مسئول مصنع كنافة والجلاش، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتم ضبط "4" طن دقيق فاخر، و"3" طن سكر و"2" طن و"500" سميد، 750 كيلو جرام زيت، و"41" ماكينة ومعدات تصنيع وطاولة خشبية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى التى تمثل خطورة على حياة المواطنين.


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