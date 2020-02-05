صور.. نائب البحر الأحمر: تشجير الغابات بنباتات ذات عائد اقتصادى والحفاظ على البيئة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والمهندس محمد عيسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر يرافقهم اللواء سامى حسين منصور رئيس هيئة تنمية الصعيد والمهندس هشام ابوالوفا خبير استراتيجى والعميد أيمن تلبانى مدير عام المشروعات بهيئة تنمية الصعيد محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقة 27 الف م3 يومياً.

وتابعت نائب المحافظ العمل بمعمل محطة المعالجة وطرق سحب العينات ودورية التحاليل داخل المعمل حيث يتم إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للتأكد من كفاءة التشغيل داخل المحطة وجودة المياه المنتجة حفاظا على البيئة.

كما زارت نائب محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق لها موقع أرض المزرعة التى سيتم تنفيذها على مساحة 3000 فدان ويتم زراعتها بمياه الصرف الناتج عن محطة المعالجة الثلاثية طاقة 90 الف م3 يومياً.

وبعدها توجهوا إلى الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه البحر الأحمر والمقامة على مساحة 330 فدان و يتم زراعتها على المياه المعالجة والتى تم تنفيذها لتحقيق الاستفادة الأمنه من مياه الصرف الصحى ويتم تطويرها بشكل دائم.

وقالت الدكتورة يسرا عطية، على هامش الجولة أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى وجه بدراسة تشجير الغابات بنباتات ذات عائد اقتصادى لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج والحفاظ على بيئة البحر الأحمر نظيفة.

وكان قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة ليلية مفاجئة بميدان الدهار بحى جنوب الغردقة، مرتدياً "تريننج"، حيث تفقد مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس (الملاحة)، وويمبي، مترجلاً دون موكب أو حراسة، وهو ما تعهد به محافظ الإقليم منذ توليه منصبه، بأنه سيقوم بجولات مفاجئة فى أوقات غريبة ومختلفة.

تجول محافظ البحر الأحمر وسط الباعة الجائلين واستمع إليهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، وعدم إشغال الطريق، بعضهم استجاب والبعض رفض معتبراً أن الشارع ملكاً له، وعندما كشف المحافظ عن هويته باتصاله برئيس مدينة الغردقة ورئيس حى جنوب، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، غادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ، وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل.

استجاب محافظ البحر الأحمر خلال جولته لطلب مسن، بإعادة البضائع التى أزالتها شرطة المرافق من المواطن لافتراشه الرصيف، واشغاله الطريق، وهى عبارة عن "شباشب"، وعندما علم المحافظ بأن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، وجه بإعادة البضائع إليه، وفى لفتة إنسانية أخرى من اللواء عمرو حنفى، استجاب لطلب سيدة مسنة بتوفير فرصة عمل لنجلها الذى لم يحصل على مؤهل جامعي.



جولة نائب المحافظ بالغابة الشجرية



جولة نائب المحافظ بالغابة الشجرية