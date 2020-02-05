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صور.. رئيس :"المصرية للمطارات" يتفقد مطارى العاصمة وسفنكس لمتابعة التطوير

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:25 م
صور.. رئيس :"المصرية للمطارات" يتفقد مطارى العاصمة وسفنكس لمتابعة التطوير المصرية للمطارات
كتب محمود عبد الغنى

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تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطارى العاصمة وسفنكس، و شملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بدءاً من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار و كاميرات المراقبة، كما تفقد صالات السفر والوصول، وإجتمع محجوب خلال الزيارة بالعاملين للإستماع الى جميع مقترحاتهم ووعدهم بوضع مقترحاتهم في محل دراسة وتقييم.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات حرصه على تزويد العاملين بالتدريب المناسب، حتى ترتقى مستوى الخدمات فى المطارات، وحث محجوب على ضرورة الإلتزام بالعمل والإجتهاد لأنه السبيل الوحيد لتحقيق ما تتطلع إليه الشركة من نجاح وتقدم .

وتأتي جولة رئيس الشركة فى إطار توجيهات وزير الطيران المدنى محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع على متابعة أعمال تطوير المطارات.

واجتمع رئيس الشركة المصرية للمطارات، في وقت سابق مع مديرى المطارات، الذي ينعقد دوريا، وذلك لتحديد أولويات المرحلة القادمة، ومتابعة خطة تطوير المطارات المصرية.

ووضع رئيس الشركة المصرية للمطارات، رضا الراكب، وتلبية احتياجاته، كأولوية أولى والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية متطلباته وتجاوز توقعاته، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول للعالمية وتميز المطارات المصرية يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب.

كما أوصى مديرى المطارات، بالتعامل العادل مع العاملين والمساواة بينهم، فهم القوى البشرية التى نعتمد عليها كأساس للتطوير مع التأكيد على ضرورة تدريبهم، لأنهم قادة الغد ومستقبل المطارات مع ترسيخ مفهوم حب العمل.

المصرية للمطارات (1)
 

 

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المصرية للمطارات (4)
 

 

المصرية للمطارات (5)

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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