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صور.. دورات خاصة لتنمية مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر فى الأقصر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:48 م
صور.. دورات خاصة لتنمية مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر فى الأقصر دورة لثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات دورة تدريبية برعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس منطقة الأقصر الأزهرية، بمقر إدارة إسنا شرق للمساهمة فى ثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف تحت رعاية الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف وإدارة التوجيه والتخطيط والمتابعة، حيث حضر فعاليات الدورة التدريبية لدعم مهارات المعلمين الشيخ عبد الكريم نوبى مدير إدارة إسنا شرق التعليمية.

وتم تنظيم تلك الدورة لدعم المعلمين تحت قيادة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وحامد عبد اللطيف موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، وعياد سليم موجه أول بالمنطقة، وتم إلقاء المحاضرات عن طريق أبو الحسن محمد عيد موجه الإدارة، حيث كانت المحاضرات بعنوان "تنظيم المسابقات الرياضية"، والمحاضرة الثانية بعنوان "النشاط الداخلى والخارجي"، وكذلك درس حول "التربية الرياضية" ودعم وتطوير "سجلات المعلم"، وطرق وأساليب التدريس والمشروع القومى للياقة البدنية، وإدارة الأنشطة الرياضية وحساب دعم النشاط الرياضي.

وفى إدارة إسنا غرب، تم تنظيم دورات تدريبية للمساهمة فى ثقل معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف تحت رعاية الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، وإدارة التوجيه والتخطيط والمتابعة وإشراف موجه الإدارة منصور عبده، حيث كانت المحاضرة الأولى بعنوان "تنظيم المسابقات الرياضية" وقدمها المحاضران محسن منصور ورجب محمد، والمحاضرة الثانية بعنوان "النشاط الداخلى والخارجي" وقدمها المحاضران محمد على وخالد محمد أحمد داود.

وكانت قد إستكملت إدارة التدريب وتنمية المهارات بمنطقة الأقصر الأزهرية، من فعالياتها بإقامة الدورات التدريبية لتنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية للصفين الأول ( الإعدادى - الثانوى) على المناهج الجديدة فى اللغة الإنجليزية، وتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بإدارتى إسنا شرق وغرب على استخدامات الحاسب الآلى وتطبيقاته، والذى تُنظِّمه إدارة التدريب بالتعاون مع الكمبيوتر التعليمى وذلك بقاعة التدريب بمعهد الرى وبإشراف من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

 

شاهد فعاليات دورة لثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف (1)
شاهد فعاليات دورة لثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف 

 

شاهد فعاليات دورة لثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف (2)

منطقة الأقصر الازهرية تنظم دورات تدريبية لدعم معلمى الأزهر

 
شاهد فعاليات دورة لثقل مهارات معلمى التربية الرياضية بالأزهر الشريف (3)

جانب من فعاليات دورات ومحاضرات منطقة الأقصر الأزهرية للمعلمين

 

 


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