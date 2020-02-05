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صور.. " دبى للمرأة " تكشف عن برنامج " منتدى المرأة العالمى دبى 2020"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 ص
صور.. " دبى للمرأة " تكشف عن برنامج " منتدى المرأة العالمى دبى 2020" دبى للمراة
وكالات

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أكدت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي للمرة الثانية يؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للحوار وتبادل المعرفة والخبرات ويبرز التزامها و جهودها الحثيثة في مجال دعم المرأة و تعزيز مساهماتها في شتى المجالات.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية،  قالت إن الدعم الذى تحظى به المرأة من القيادة منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي أثمر إنجازات نوعية في القطاعات كافة جعل الإمارات مؤثرا عالميا في ملف المرأة، مشيرة إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مؤسسة دبي للمرأة عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 الذى تنظمه تحت شعار "قوة التأثير" يومي 16 و17 فبراير الجارى بمدينة جميرا تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى

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و أكدت حرص مؤسسات الدولة كافة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالميا في ملف المرأة موضحة أن الإمارات قطعت بالفعل أشواطا كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عبر العديد من التشريعات و المبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دور كبير في دعم المرأة في جميع المجالات ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

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