صور.. جلسات توعية بمكاتب التوظيف فى الغربية والقليوبية للراغبين فى العمل

الغربية - مصطفى عادل

حضر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورشة عمل مهارات التيسير والتدريب، لتقديم جلسات التوعية بمكاتب التوظيف بمحافظتى الغربية والقليوبية، ضمن فعاليات اليوم التنشيطى لمكتب خدمات التوظيف بالتعليم الفنى المقام ، فى الفترة من 5 – 7 فبراير الحالي، بتنظيم مديرية التربية والتعليم بالغربية، وبالتعاون مع مشروع دعم التشغيل GIZ ، لعرض انجازات مكتب خدمات التوظيف بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمحافظتين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على أهمية التعليم الفنى فى مصر، كما أكد على دور مكتب خدمات التوظيف، لما له من اهتمام بخريجى التعليم الفني، والذين تلقوا العلم والتدريب على أيدى خبراء فى التعليم والصناعة، لخدمة سوق العمل فى مصر.

وخلال ورشة العمل، تم عرض النتائج وأهم الانجازات والتحديات فى الفترة السابقة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2019 .

حضر فعاليات ورشة العمل ، مديرا التعليم الفنى بالغربية والقليوبية، ومدير أمن المديرية، ومنسق مشروع GIZ، وعدداً من العاملين بالتعليم الفنى بالمحافظتين، والحضور المستهدفين من اليوم التنشيطي .

من ناحيه اخرى إفتتح محافظ الغربية ونائبه، مدرسة مؤسسة صبحى ذيدان الإبتدائية بقرية ميت يزيد بالسنطة، المقامة على مساحة 1343م2 بتكلفة 6 مليون و316 ألف جنيه وتضم (4 فصول رياض أطفال - 12 فصل دراسي) ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز السنطة، رافقهما المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمحاسب محمد بدراوى عوض نائب دائرة السنطة، وايمان شاهين مدير إدارة السنطة التعليمية .

وعقب الإفتتاح ، تفقد محافظ الغربية ونائبه معرض الأنشطة الطلابية داخل المدرسة من أعمال ديكورية خشبية وفنية.

كما ألتقى محافظ الغربية بأهالى القرية للإستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها، مؤكداً أنه جارى العمل للنهوض بمستوى القرية.

كما إفتتح محافظ الغربية ونائبه مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بقرية القرشية مركز السنطة المقامة على مساحة 3062م2 وبتكلفة 5 مليون و387 ألف جنيه وتضم 14 فصل دراسى - قاعة متعددة الأغراض - قاعة حاسب ألى - غرفة الزائرة الصحية) ، جاء ذلك بحضور النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وايمان شاهين مدير إدارة السنطة التعليمية

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة ، موجهاً بتغير فرش غرفة الزائرة الصحية.

كما أكد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة ومتابعة حضور الطلاب بإنتظام خلال الفصل الدراسى الثاني.



اليوم التنشيطى لمكتب خدمات التوظيف