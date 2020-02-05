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صور.. افتتاح معسكر ريادة الأعمال والابتكار لطلاب التعليم الفنى فى الإسماعيلية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:46 م
صور.. افتتاح معسكر ريادة الأعمال والابتكار لطلاب التعليم الفنى فى الإسماعيلية نائب المحافظ يشهد معسكر ريادة الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى

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شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيية، مراسم افتتاح معسكر ريادة الأعمال والابتكار لطلاب مدارس التعليم الفنى، والذى نظمه قطاع التعليم الفنى بالإسماعيلية بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفني، وفى إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفنى ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين طلاب مدارس التعليم الفنى .

وخلال إفتتاح المعسكر تفقد نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات نادى الإبتكار والإبداع للطلاب وكافة أقسام المعسكر.

ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقه عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ورشة الأستراتيجات الحديثة الخاصة بتدريس مادة العلوم، والتى شارك بها معلمين وطلاب 6 مدارس تعليم إبتدائى بإدارة القنطرة غرب، وذلك بإشراف مركز العلوم الاستكشافى برئاسة مريم بسطا مدير المركز، وذلك بالمسرح الرومانى .

وناقش الدكتور خالد خلف خلال تفقده الطلاب فى الأعمال التى تم تنفيذها، وذلك ضمن خطة الأنشطة التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم خلاف فترة نصف العام الدراسى الأول .

كما شهد الدكتور خالد خلف قبيصى برنامج قدرات الموهوبين فى تقسيم المهارات الشخصية والإدارة للمواد الدراسية وهى "الرياضيات - اللغة الإنجليزية - الدراسات الاجتماعية" وذلك بمركز التدريب بالمسرح الرومانى وبإشراف المركز القومى للإمتحانات والتوعية والتدريب، وبحضور إيناس أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية ونخبة من محاضرى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وبتنفيذ إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية .

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصى على أهمية هذه البرامج التى تمكن المتدربين من إكتساب المهارات الشخصية والقدرات الخاصة، وبالتالى تنعكس على طرق تدريس المواد إلى جانب عملية الإمتحانات .

 

1- نائب المحافظ يشهد معسكر ريادة الأعمال
 نائب المحافظ يشهد معسكر ريادة الأعمال

 

2- جانب من حضور المعسكر
جانب من حضور المعسكر

 

3- تفقد اعمال الطلاب بالمعسكر
تفقد اعمال الطلاب بالمعسكر

 

4- نائب المحافظ ووكيل وزارة التعليم
نائب المحافظ ووكيل وزارة التعليم

 

5- يلتقى بالطلاب والمعلمين
يلتقى بالطلاب والمعلمين

 

6- جانب من المعسكر
جانب من المعسكر

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