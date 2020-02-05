سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صالح الشيخ: الانتقال للعاصمة الإدارية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:09 م
صالح الشيخ: الانتقال للعاصمة الإدارية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة صالح الشيخ ،رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، أهم سماتها إعلاء قيمة وأهمية العنصر البشري، إلى جانب توفير وتهيئة بيئة عمل تحفز على الإنتاج وتستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال زيارة الدكتور صالح الشيخ إلي مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، حيث استمع إلى عرض من لجنة الجهاز المعنية بالتنسيق للانتقال للعاصمة، بشأن توزيع الإدارات المختلفة وتسكين العاملين بها.


وشدد على ضرورة مراعاة دورة العمل وتسكين الإدارات ذات الطبيعة المتشابهة في نفس النطاق ، وذلك لتيسير الإجراءات وسير العمل داخل الجهاز.


من الجدير بالذكر أن مبنى الجهاز في العاصمة الإدارية يتكون من ٧ أدوار ، إضافة إلى دورين ''جراج''، ويقع في قلب الحي الحكومي.

 


صالح الشيخ

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

العاصمة الإدارية

الجهاز الإدارى للدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: 8 ملايين مواطن سجلوا على موقع الترقيات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:05 م

رئيس الوزراء يفتتح مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. مدبولى: نسعى لتصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.. ولا طريق لتولى الوظائف العامة سوى الجدارة والتميُز

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:00 م

نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:59 م

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 11:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة