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شعبة الخضروات : اسعار الطماطم مستقرة بالسوق وتتراوح من 2-5 جنيهات للمستهلك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:00 ص
شعبة الخضروات : اسعار الطماطم مستقرة بالسوق وتتراوح من 2-5 جنيهات للمستهلك صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الطماطم بالأسواق حالة من الاستقرار النسبي وذلك حسبما اعلنت شعبة الخضروات و الفاكهة والتى أكدت أن أسعار الطماطم تبدأ من 2 جنيها و حتى 4 جنيهات بسوق الجملة  .

و قال حاتم النجيب أن أسعار الطماطم مستقرة منذ بدابة العام ولم تشهد أى تطورا فى الأسعار حيث أن الكميات المطروحة بالأسواق تلبي الاحتياجات ، مشيرا إلى الاجراءات الاصلاحية التى انتهجتها الدولة فى الاعوام الماضية ساهمت فى تواجد كميات كبيرة من المنتجات والاصناف التى كانت تشهد تباين كبير فى الاسعار ، ومن هذه الاصناف الطماطم والتى ساهم فى حل الكثير من ازمتها مشروع الصوبات القومى .

و أضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاسعار تبدأ داخل سوق العبور للجملة من 2 جنيها للكيلو فى حين يصل افضل الفئات منها الى 4 جنيهات للكيلو ، مشيرا إلى أن سعر البيع فى أسواق التجزئة يتراوح بين 2.5 لـ 3 فى المناطق الشعبية بينما يصل السعر فى المناطق الراقية بحد أقصى 5 جنيهات للكيلو ، مؤكدا أن هذه هى الأسعار التى يمكن أن يسترشد بها المستهلك و أن أي زيادات عن هذه الاسعار تعد مبالغة كبيرة .

و أشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن جميع أصناف الخضروات بالأسواق مستقرة ومناسبة جدا ، قائلا بلا يوجد أي صنف خضروات أو فاكهة فى لا يتخطى 15 جنيها وهذه الأسعار لم تظهر حلال الـ4 أعوام الماضية فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد خلال تلك الفترة .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

 


الطماطم

اسعار الطماطم

الخضروات

اخبار اقتصاد

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