رسالة دكتوراه بحلوان: 150 مليون شخص فى العالم مصابون بالتهاب الكبد الفيروسى

كتب محمد صبحى

ناقشت كلية الطب بجامعة حلوان، رسالة ماجستير بالكلية بعنوان "تأثير المضادات الفيروسية المباشرة على المظاهر الجلدية للإلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن ( ج )، والمقدمة من الباحث الدكتور أسامة محمد أسامة حجازى.

وذكرت جامعة حلوان فى بيان اليوم، أن أهمية هذه الرسالة تأتى من كون التهاب الكبد الفيروسي المزمن ( ج ) مرض عالمى يعانى منه حوالي 130 إلى 150 مليون شخص، وتعتبر المضادات الفيروسية المباشرة تستخدم على نطاق واسع في مصر فى الوقت الحاضر، فى الوقت الذى ترتبط فيه عدوى التهاب الكبد الفيروسى ( ج ) مع العديد من المظاهر الجلدية، حيث أن 17% من مرضي التهاب الكبد الفيروسى يظهرون مظهرا جلديا واحدا على الاقل، وقد شملت الدراسة 30 مريضا مصابا بالالتهاب ممن عانوا مظاهر جلدية مصاحبة مثل الصدفية والحكة الكبدية، و الحزاز المسطح.

وأضاف البيان:" قد توصلت نتائج الدراسة إلى أن علاج التهاب الكبد الفيروسي المزمن ( ج ) بالمضادات الفيروسية المباشرة، علاج فعال فى جميع المرضى الذين يعانون من الحكة الكبدية والصدفية، وكذلك معظم المرضى الذين يعانون من الحزاز المسطح، وهو ما يؤكد وجود ارتباط بين وجود عدوى التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) والمظاهر الجلدية المصاحبة للفيروس.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية الطب مناقشاً، والدكتور محمد محمود القصاص، أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفاً، والدكتورة إيمان محمد صلاح مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفاً، والدكتورة مروة صلاح الدين زكي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية، وأمراض الذكورة كلية الطب جامعة عين شمس مناقشاً.