رجل يصفع عاملة طالبته بارتداء القناع الطبي في محطة بنزين باليابان.. فيديو

كتب محمد شعلان

التقطت كاميرات المراقبة في إحدى محطات البنزين في إقليم تشوشي في اليابان لحظات أثارت غضب الكثير من متداولي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لرجل يصفع عاملة في المحطة لأنها طلبت منه أن يلبس القناع الطبي فور نزوله من السيارة، ورغم مساعدة زميل لها في الابتعاد عنه إلا أنه لحقها إلى داخل المكان، وأشارت تقارير إلى أن الشرطة اعتقلت الرجل لـ10 أيام وغرمته مبلغ 500 يوان.

والتقطت كاميرات المراقبة في إحدى محطات البنزين في إقليم تشوشي لحظات لرجل يصفع عاملة لأنها طلبت منه أن يلبس القناع الطبي فور نزوله من السيارة، ورغم مساعدة زميل لها في الابتعاد عنه إلا أنه لحقها إلى داخل المكان. وأشارت تقارير إلى أن الشرطة اعتقلت الرجل لـ10 أيام وغرمته مبلغ 500 يوان pic.twitter.com/uwqtijAqX6 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 5, 2020

وفرضت اليابان حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا"، وذلك فى تقرير عرضته قناة روسيا اليوم، وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.



يضرب العاملة

كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قال إن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية مواطنيها من تفشى فيروس كورونا الجديد. وقال آبى أمام البرلمان إن اليابان بدأت بالفعل فى تطوير مجموعات اختبار تشخيصى سريع للفيروس.

وأضاف، أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس كورونا على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.



الرجل يقف امام العاملة

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية إن منظمى الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون فى إلغائها.

وأضاف آبى أمام لجنة برلمانية "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما فى ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية."

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الآن كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم.