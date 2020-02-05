رئيس البرلمان اللبنانى: البلاد أمام فرصة للإنقاذ والوضع يتطلب تهدئة الأجواء

بيروت /أ ش أ/

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، إن لبنان أمام فرصة حقيقية للإنقاذ وتفادي الانهيار، وأن الواجب الوطني يقتضي من الجميع تلقف هذه الفرصة دون تلكؤ، والعمل على تهدئة الأجواء وخلق المُناخ الملائم لإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية وفقا للدستور والقوانين.

وأشار بري – خلال اجتماعه عصر اليوم مع عدد من أعضاء المجلس النيابي – إلى أن دقة وحساسية الظروف الراهنة في لبنان، لا تتحمل المزيد من الضغوط، ورجح أن تُعقد الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في سبيل نيلها الثقة النيابية ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن دهشته لما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة في شأن الآليات المقترحة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء في البلاد على غرار الأوضاع السابقة، مشيرا إلى أن هذا الملف ينبغي أن تُتبع في شأنه طرق مختلفة للمعالجة.

ولفت إلى أن اللبنانيين أصبحوا يعانون قلقا بالغا على مدخراتهم جراء القيود التي فرضتها البنوك في ضوء الأوضاع التي يمر بها القطاع المصرفي، في حين أن 5 بنوك تم التأكد أنها أجرت تحويلات لأموالها الشخصية إلى الخارج بما قيمته ملياران و 300 مليون دولار.