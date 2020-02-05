رئيسة البرلمان البولندى: إجراء الانتخابات الرئاسية 10 مايو القادم

ا ش ا

أعلنت رئيسة برلمان بولندا ليبتا ويتيك أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 10 مايو القادم.

وقالت ويتيك - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - "إنه في حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من نسبة الأصوات، سيتم إجراء انتخابات إعادة بعد ذلك بأسبوعين".

ويسعي الرئيس البولندي الحالي أندجي دودا لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات.. ومن بين المرشحين الآخرين للانتخابات زيمون هولوفنيا مقدم برامج تليفزيونية، ووديساو كوسنياك كاميس من حزب الشعب البولندي، وروبرت بيدروي مرشح يساري، وكريستوف بوسكا مرشح يميني متطرف.

ويعد دودا متحالفا مع حزب العدالة والقانون البولندي المحافظ الحاكم، والذي كان يتصدر استطلاعات الرأي الأخيرة.. كما أن الحزب في صراع مع الاتحاد الأوروبي منذ أن وصل للسلطة في عام 2015، بشأن القوانين الجديدة التي تمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على النظام القضائي.