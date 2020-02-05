درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/2/2020 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وغائمًا أحيانًا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا أقصى الغرب وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.