حرق مقر مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف بالعراق

هند المغربي

شهد وسط مدينة النجف بالعراق حريقا فى بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وفق لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

يذكر أن العراق شهدت دعوات من الشباب المحتجين من المتظاهرين فى العراق، حيث قام المحتجون بشوارع العرق بارتداء قبعات حمراء دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التى هاجم عناصرها المحتجين، وأفادت وسائل الإعلام العراقية، أنهم أنصار زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين فى الساحات الرئيسية بالعراق، الأمر الذى آثار الشارع العراقى تجاههم. وردا على ذلك قرر الشباب المحتجون فى محافظة واسط، التظاهر مرتدين قبعات حمراء وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" أيضًا.

وشهد جنوبى العراق، صباح الثلاثاء، تطورات متسارعة فيما دعت مجموعات من الحراك الاحتجاجى بالبلاد إلى تظاهرة حاشدة فى بغداد، رفضا لسلوك ما يعرف بـ"أصاحب القبعات الزرقاء".

وجاءت هذه الدعوة عقب استيلاء "أصحاب القبعات الزرقاء" من اتباع التيار الصدرى على المطعم التركى، وهو مبنى مهجور يقع قرب ساحة التحرير فى بغداد، ويعتبرونه خط دفاع عنهم فى وجه القوات الأمنية.

وأفاد مراسل سكاى نيوز عربية فى العراق، أن أنصار زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، أطلقوا الرصاص على المحتجين فى النجف، الاثنين.