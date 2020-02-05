سول(أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تعافى أول مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد، وخروجه من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المريض مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا .. مشيرة إلى أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا الجديد" يوم 24 يناير الماضي بعد يومين فقط من عودته من مدينة "ووهان" الصينية.

وأفادت إدارة المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الأطباء وافقوا على خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 18 حالة. يذكر أن فيروس "كورونا الجديد" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وشددت كوريا الجنوبية من إجراءات الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص القادمين من الصين، وذلك على خلفية اكتشاف سلسلة من إصابات بين أشخاص زاروا اليابان وتايلاند وسنغافورة، بفيروس كورونا الجديد، مما يشكل حالة طوارئ في الحجر الصحي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول رغم ذلك أعلنت اليوم عن الحالتين الـ17 والـ18 للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة اعتبارا من صباح اليوم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة فى مقاطعة هوبى بوسط الصين.



وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.



وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية الثلاثاء.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة فى تايوان.