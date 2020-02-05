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تراجع مبيعات الذهب في الأسواق خلال يناير 2020 بسبب ارتفاع الأسعار

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:00 ص
تراجع مبيعات الذهب في الأسواق خلال يناير 2020 بسبب ارتفاع الأسعار ذهب
كتب إسلام سعيد

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كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب خلال يناير 2020 سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس باكثر من 4% منذ مطلع العام الجارى، نتيحة الاضطرابات بالشرق الأوسط، وتفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.
 
وأشار إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لدية فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الذهب منذ عام 1981 يرتفع سنويا بنسب متفاوتة لتتراوح بين 20 إلى 36 % سنويا، إذن فالمعدن طوال الوقت فى ارتفاعات متتالية، وعام 2016 شهد زيادة غير مسبوقة للذهب فى مصر بنسبة 256 %، فالذهب مرتبط بأسعار عالمية وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه فى مصر، وكذلك عوامل العرض والطلب ".
 
وأكد واصف، أن شراء الذهب مناسب فى كافة الأوقات لأنه ملاذ استثمارى آمن، خاصة فى ظل اضطراب العملة بصورة مستمرة، لافتا إلى أن ارتفاع البترول وانخفاض الدولار عالميا وكذلك الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة، كلها تدفع فى اتجاهات زيادة أسعار الذهب، لذلك إذا كان مواطن لدية فائض مالى فإن الذهب مناسب له.
 
وتابع واصف، أن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت 4 % منذ مطلع العام الجارى، لكنها أخذت طريقها للتراجع فى ظل اتجاه البعض لجني الأرباح ومع بيانات اقتصادية ايجابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ترقب مستمر لما تسفر عنه التطورات التى يشهدها الاقتصاد الصيني، جراء تفشي فيروس كورونا.

كورونا

الذهب

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب

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