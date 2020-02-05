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تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.51% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:32 م
تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.51% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسراً 8.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1654.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 758.2 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.05% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخحصصة فى الاستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة صافى دخل بلغ 48 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار بنسبة انخفاض 17%، وبلغ صافى الدخل 59 مليون دولار أى أعلى بنسبة 2% من مجموع 58 مليون دولار خلال السنة المنتيهة فى 31 ديسمبر لعام 2018.
 
وبلغ الربح المخفض للسهم العادى 0.65 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12% من 0.74 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2019.
 
فيما أعلنت شركة ناس، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، لمناقشة أمور أعمال عامة، ومناقشة ميزانية عام 2020.
 

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