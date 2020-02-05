تحطم طائرة بعد خروجها عن مسارها فى مطار إسطنبول

كتب أحمد عبد الرحمن

خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى نصفين، وفق ما أفادت قناة العربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج فى مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب، وذكرت قناة "أن تى فى" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة جوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

ونقلت "سي.إن.إن ترك" عن وزير النقل قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى.