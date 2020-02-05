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بيلوسى عن رفض ترامب مصافحتها: لن يتوقف الديمقراطيون عن مد يد الصداقة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:47 م
بيلوسى عن رفض ترامب مصافحتها: لن يتوقف الديمقراطيون عن مد يد الصداقة نانسى بيلوسى
كتبت ريهام عبد الله

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فى مشهد ملفت للانتباه، مزقت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نسخة من خطاب الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أمام الكونجرس الأمريكى، وذلك بعد أن تجاهل ترامب مصافحة نانسى بعد أن منحها نسخة من خطاب الاتحاد.

وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، تعليقا على الموقف: "لن يتوقف الديمقراطيون عن مد يد الصداقة لإنجاز المهمة لأجل الشعب الأمريكى، سنعمل على إيجاد أرضية مشتركة حيث يمكننا ذلك، كما أننا سنتمسك بموقفنا".

 

نانسى بيلوسى
نانسى بيلوسى

 

وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، قد علقت على تمزيقها نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس دونالد ترامب أمامها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت إن هذا كان شيئا مهذبا يمكن القيام به بالنظر إلى البديل"، ومزقت بيلوسى نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلسى الكونجرس، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، فى إشارة صارخة على مدى استيائها من الرئيس.

نانسى بيلوسى وترامب
نانسى بيلوسى وترامب

وقالت بيلوسى فى بيان لاحق إن البيان الملىء بالأخطاء المقدمة فى صفحة تلو الأخرى فى الخطاب الليلة، يجب أن يكون دعوة للتحرك للجميع الذين يتوقعون الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة بمنصبه وبالشعب الأمريكى.

واتهم الحساب الرسمى للبيت الأبيض على تويتر بيلوسى بتمزيق  قائمة من اللحظات المؤثرة للخطاب، بما فيها اعتراف من أحد طيارى توسكيجى الناجين الذى كان موجودا فى المجلس".

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن خطاب ترامب السنوى شهد لحظتى توتر بين الرئيس ورئيسة مجلس النواب، فعندما وصل لإلقاء خطابه بدا ترامب أنه يرفض مصافحة بيلوسى التى قامت بمد يدها له أثناء مروره إلى المنصة التى يلقى منها خطابه، حيث كانت تقف على المنصة التى تليه وبجوارها نائب الرئيس مايك بنس. وبعدها قامت بيلوسى بتمزيق نسخة من خطاب ترامب مع انتهائه منه.


ترامب

دونالد ترامب

بيلوسى

نانسى بيلوسى

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