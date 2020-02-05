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بوتدجدج يتصدر نتائج أول انتخابات للديمقراطيين فى 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:07 ص
بوتدجدج يتصدر نتائج أول انتخابات للديمقراطيين فى 2020 بوتدجدج
رويترز

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سجل بيت بوتدجدج، تقدما بفارق بسيط في نتائج أولية تأخرت طويلا لانتخابات المجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية، الثلاثاء، بينما كان أداء نائب الرئيس السابق جو بايدن متراجعا بقوة إذ جاء في الترتيب الرابع.

وجاء السناتور بيرني ساندرز في المرتبة الثانية بفارق بسيط بينما حلت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ في المرتبة الثالثة كما أظهرت النتائج الأولى التي أعلنت بعد ما يقرب من 21 ساعة من بدء تدفق أبناء ولاية أيوا على أكثر من 1600 موقع عام لبدء عملية انتخابية تستغرق خمسة أشهر لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات.

وأشارت النتائج الأولى إلى حصول بوتدجدج، رئيس بلدية ساوث بند السابق في إنديانا، على 26.9 % من الأصوات يليه ساندرز الذي حصل على 25.1 %  ثم وارن التي حصدت 18.3 % من الأصوات بينما نال بايدن 15.6 %، وجاءت السناتور إيمي كلوبوشار في المركز الخامس بحصولها على 12.6 %.

وفي حالة انتخاب بوتدجدج (38 عاما) سيكون أول رئيس أمريكي معروف عنه أنه مثلي الجنس. وهو عسكري خدم في أفغانستان قبل أن يصبح رئيسا لبلدية ساوث بند، وهي مدينها يقطنها 102 ألف نسمة.

وكان ساندرز (78 عاما) متقدما في التصويت الشعبي الذي لا يستخدم في تحديد المندوبين الذين سيدلون بأصواتهم في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في يوليو وساندرز مستقل يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.

وجانب البداية التوفيق. فقد تأخر إعلان النتيجة على نحو غير معتاد وألقى المسؤولون باللائمة على تضارب متصل بتطبيق جديد على الهواتف المحمولة يستخدم في فرز الأصوات.

وأيوا هي عادة الولاية التي تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في عملية تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر.


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ايوا

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