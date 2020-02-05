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بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:25 ص
بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 7.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1656.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.4 مليون سهم بقيمة 585 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 30.29% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.13% بضغوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.69%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخحصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة صافى دخل بلغ 48 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار بنسبة انخفاض 17%، وبلغ صافى الدخل 59 مليون دولار أي أعلى بنسبة 2% من مجموع 58 مليون دولار خلال السنة المنتيهة فى 31 ديسمبر لعام 2018.
 
وبلغ الربح المخفض للسهم العادى 0.65 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12% من 0.74 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2019.
 

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