بعد تزايد المعتقلين.. إضراب 8 محامين أتراك عن الطعام في السجن

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن ثمانية محامين أتراك، معتقلين، من بينهم الرئيس العام لجمعية المحامين المعاصرين سلجوق قوزاغتشلي، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، للتأكيد على أن مهنة المحاماة لا يمكن أن تخضع للمحاكمة، حيث أعلن الرئيس العام لجمعية المحامين المعاصرين سلجوق قوزاغتشلي، وأعضاء الجمعية: أيجان تشيشك، وأيتاتش أونسال، وباركين تيمتيك، وإبرو تيمتيك، وإينجين جوك أوغلو، وعائشة جول شاغاتاي، وأويا أصلان، إضرابهم عن الطعام في السجن.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن هؤلاء المحامون أكدوا أن مهنة المحاماة لا يمكنها أن تكون موضوعًا للمحاكمة، مؤكدين أنهم في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة حقوق جميع السجناء السياسيين الذين عوقبوا بمحاكمات مزعومة لا أساس لها من الصحة، والقضاء على نتائج تلك المحاكمات.

وأوضح المحامون أنهم مضربون عن الطعام من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان ضد التعذيب الذي يتم بحق السجناء المرضى ومن هم بحبس انفرادي.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.