بتر كف يد تاجر خردة عقب انفجار فيروين تكيف فى المنصورة

كتب محمود عبد الراضي

تعرض تاجر خردة لبتر في يده نتيجة انفجار وحدة الفيريون لتكيف في المنصورة. تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية إشارة من مستشفى الطوارئ باستقبال "تاجر خردة، 30 سنة مقيم دائرة المركز" مصاب ببتر بكف اليد اليمنى وأصابع اليد اليسرى.

وبالفحص تبين أنه حال قيام المذكور بفك جهاز تكييف خردة داخل المحل "ملكه" مستخدماً "مطرقة"، إنفجرت وحدة "الفريون"، مما أدى لحدوث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل خلال عام بلغ 13.620 ألف حالة، مقابل 15.911 ألف حالة عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 14.4%، لافتا إلى استحواذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل، حيث بلغت 56%، تلاه نشاط النقل والتخزين بنسبة 10%، من إجمالى عدد الحالات عام 2016.

وفى بيان صادر عن جهاز الإحصاء بمنـاسـبة اليوم العـالمى للسلامة والصحة فى العمل، أوضح الجهاز أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى بلغ فى 2016 نحو 2082 حالة، مقابل 2680 عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 22.3%، فيما بلغ العدد بالقطاع الخاص والاستثماري 5023 حالة عام 2016، مقابل 3007 عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 67.04%.