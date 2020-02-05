المشدد 5 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين في اتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين " ا.ن" و"م.ح" بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة السلام، باستخدام أسلحة بيضاء ونارية.

بداية تفاصيل تلك الواقعة، كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح وسرقته بالإكراه ، واستولوا منه على مبلغ500 جنية وهاتفه المحمول.

وبأعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض، وخلال التحقيقات أنكر المتهمين صلتهم بالواقعة، وأقر المتهم الأول ان شقيقة الاصغر تمت سرقته بنفس مكان الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة احالة المتهمين للجنايات التي اصدرت حكمها.

وفى ذات السياق وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط متهم اخر، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى احالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.